Стоичков критикува Барса заради Неймар

Легендата на българския футбол Христо Стоичков взе отношение по темата с евентуалното завръщане на Неймар Барселона . Камата е на мнение, че подобен ход би бил грешка. Той беше критичен и към цялостната трансферна политика на клуба и най-вече желанието на Барса да се отърве от част от сегашните си футболисти.

“В Барселона няма място за Неймар. Отборът няма нужда от него. Къде ще играе той, след като в атака вече разполагаме с Меси, Гризман, Суарес и Дембеле? Освен това, феновете са обидени на Неймар заради начина, по който си тръгна. Едва ли ще му простят”, сподели Стоичков.

— Hristo Stoichkov: "Barcelona doesn't need Neymar. There is no room for him. There's Griezmann, Suarez, Messi. Where's he going to play?" pic.twitter.com/njDKxHmSbi