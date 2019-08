Бижуто на Рома подписа нов договор

Младата звезда на Рома Николо Дзаниоло удължи договора си с клуба. Новината не е изненадваща, тъй като двете страни водеха преговори от известно време. Сега италианският национал е обвързан с “вълците” до лятото на 2024 година.

“Преди година беше лесно да се реша да премина в Рома, а сега дори по-лесно взех решението да преподпиша. През изминалия сезон се влюбих в отбора и в града. Искам да благодаря на клуба за дадената ми възможност да се привържа още по-силно към цветовете на тима. Това е, което исках”, сподели Дзаниоло.

Nicolo Zaniolo has agreed a new five-year contract with #ASRoma!