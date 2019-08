Моторни спортове Джак Милър остава в Pramac Ducati 14 август 2019 | 16:24 - Обновена 0



Days after an approach from Jorge Lorenzo threw his future into doubt, Pramac has announced Jack Miller will continue with the team into the 2020 MotoGP season aboard works Ducati machinery https://t.co/cn8V6QVFJW — Autosport (@autosport) August 14, 2019

По-късно пък трикратният шампион в MotoGP Хорхе Лоренсо изрази желание да се върне на машината на Ducati преди да изтече договора му с Honda. Това обърка плановете на Милър и забави новия му контракт, но в крайна сметка изглежда, че Лоренсо се отказа от намеренията си. "There are rumours going around now, I think there are some truth to them."



Jack Miller addresses the suggestion that Jorge Lorenzo has offered his services to Ducati...#AustrianGP pic.twitter.com/2NvQHEZtDG — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 8, 2019 Сателитният пилот на Ducati Джак Милър ще остане с тима Pramac Ducati и през сезон 2020 в MotoGP. Австралиецът се бореше за място в заводския тим на италианците, но загуби съревнованието с Данило Петручи.По-късно пък трикратният шампион в MotoGP Хорхе Лоренсо изрази желание да се върне на машината на Ducati преди да изтече договора му с Honda. Това обърка плановете на Милър и забави новия му контракт, но в крайна сметка изглежда, че Лоренсо се отказа от намеренията си. Догодина Милър ще кара мотора на заводските пилоти - Ducati Desmosedici GP20. Австралиецът бе свързван и с място в КТМ, тъй като в началото на седмицата тимът и Йоан Зарко обявиха, че след края на 2020 година няма да продължат партньорството си по взаимно съгласие. Милър спечели два подиума тази година и заема осма позиция в генералното класиране с шансове да завърши сезона като най-добрият пилот от частен отбор.

