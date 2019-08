НБА Един магьосник на 60! 14 август 2019 | 15:55 0



HBD @MagicJohnson

The greatest point guard, passer & Laker ever?



12 Seasons

12 All-Star

9 All-NBA 1st

9 NBA Finals

9 Top 3 MVP Finalist

5 Rings

3 Finals MVP

3 MVP



Career Playoff Averages:

19.5 PTS, 12.3 AST, 7.7 REB, 1.9 STL, .506 FG% pic.twitter.com/X4gYbi4p4d — Ballislife.com (@Ballislife) August 14, 2019

На своята 60-годишнина, повече от 20 години след последната среща, която изигра, Меджик продължава да е считан за най-добрият пойнт гард в историята на НБА, който разсичаше противниковите защити с неразгадаеми пасове и дирижираше като по учебник нападението на Ел Ей. Феновете на калифорнийци и досега го смятат за №1 в клубната история, а успехите му говорят достатъчно за това - 5 титли на Лигата, като в 3 от случаите именно Джонсън е избиран за MVP на финалите, още 3 награди за “Най-полезен играч” на редовния сезон, 12 участия в Мача на звездите, както и 9 участия в идеалния отбор на сезона.

Join us in wishing a Happy 60th Birthday to 12x #NBAAllStar, 10x All-NBA, 5x Champion, 3x MVP & @Hoophall inductee, @MagicJohnson! #NBABDAY pic.twitter.com/UUHKtkh1OU — NBA History (@NBAHistory) August 14, 2019

206-сантиметровият маестро е и четирикратен лидер на първенството по асистенции средно на мач, а на два пъти е №1 и по отнети топки. Като колежанин печели титлата с Мичиган Стейт през 1979 година, а като професионалист показателите му са 19.5 точки, 11.2 асистенции и 7.2 борби в общо 906 двубоя.

Happy Birthday to the legend himself @MagicJohnson! || Bettmann/Getty Images pic.twitter.com/k43ul0A6u0 — BET (@BET) August 14, 2019

Кариерата му приключва по-рано от очакваното, след като през 1991 година се оказва, че е носител на вируса СПИН, а пет години по-късно се завръща за кратко в игра и в 32 мача за “езерняците” през сезон 1995/1996 постига по 14.6 точки, 6.9 асистенции и 5.7 борби на двубой.



