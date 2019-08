Тенис Дел Потро отказа US Open, Мъри съжалява, че няма да играе 14 август 2019 | 11:34 - Обновена 0



30-годишният Дел Потро се възстановяваше от друга травма в началото на сезона. Той се завърна на корта за турнира на червени кортове в Мадрид. След това игра в Рим, където имаше два мачбола срещу Новак Джокович, и стигна до осминафиналите на "Ролан Гарос". Надеждите на Хуан Мартин бяха за силен сезон на трева, но в първия турнир на тази настилка той получи контузия и от тогава не е играл. Миналата година се завърна в топ 10, спечели първа титла от сериите Мастърс в Индиън Уелс и игра финал на US Open. Аржентинецът записа 47 победи миналия сезон.



Del Potro out of US Open because of right knee: Juan Martin del Potro, the 2009 champion, has withdrawn from the U.S. Open because he is still recovering from surgery on his right knee. https://t.co/87Ztv0tELm pic.twitter.com/ZmOhFtqfRt — JPDAILYSPORTS (@JCPGATA) August 13, 2019

Анди Мъри също няма да играе на сингъл в Ню Йорк, но призна, че вече съжалява за решението си. Той получи предложение от организаторите да се включи с "уайлд кард", но я отказа. Тази седмица шотландецът загуби от Ришар Гаске в Синсинати, като това бе първият му двубой на сингъл от седем месеца.



Бившият номер 1 в света разкри, че е много късно се е сетил, че може да се пусне на квалификациите на Откритото първенство на САЩ, които се играят в два от три сета. "Не знам защо не помислихме за това, но до тази сутрин не ми е минавало през главата. Когато се събудих, си помислих, че искам да играя трисетове мачове. Можеше да се тествам и ако преодолея квалификациите, това можеше да покаже, че съм готов да играя и в основната схема. За съжаление, вече е твърде късно", сподели Мъри.



