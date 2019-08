Тенис Джокович и Федерер продължават в Синсинати 14 август 2019 | 07:51 0



Новак Джокович и Роджър Федерер преодоляха първите си съперници на турнира Мастърс в Синсинати. Световният номер 1 Джокович стартира защитата на титлата си с победа със 7:5, 6:1 над американеца Сам Куери. Novak is BACK



Defending champ @DjokerNole pushes past Sam Querrey 7-5 6-1 to book his spot in round 3 at #CincyTennis pic.twitter.com/yWq4sn9K05 — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2019 Сърбинът стартира лошо, като допусна ранен пробив, но обърна развоя на мача и се поздрави с успеха. Съперник на Ноле в осминафиналите ще бъде победителят в мача между Пабло Кареньо Буста и Джон Иснър. Миналогодишният финалист Федерер също не срещна трудности срещу Хуан Игнасио Лондеро, като спечели с 6:3, 6:4. Съперник на Федерер в осминафиналите ще бъде Стан Вавринка, който отстрани Григор Димитров, или Андрей Рубльов. Smooth as you like.







The feathery touch of @rogerfederer on display at #CincyTennis pic.twitter.com/DAASNidi62 — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2019 Тази година финал Джокович - Федерер в Синсинати е невъзможен, тъй като двамата са в една половина на схемата.

