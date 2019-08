Тенис Анди Мъри очаква да си върне формата до 12 месеца 13 август 2019 | 18:30 - Обновена 0



32-годишният шотландец изигра първия си мач на сингъл в понеделник в турнира от сериите Мастърс в Синсинати. Това е неговото реално завръщане на корта след напускането на Откритото първенство на Австралия през януари, когато беше победен от французина Ришар Гаске. HERE HE IS!



Watch @andy_murray take on Gasquet at #CincyTennis NOW on @TennisTV pic.twitter.com/LrOw5l9OHR — ATP Tour (@ATP_Tour) August 12, 2019 Макар че игра на двойки (мъже) и на смесени двойки на Уимбълдън, Мъри обяви днес, че няма да играе на сингъл на Ю Ес. Идеята му е да си възвърне топ-формата, с която може да играе петсетови мачове в Големия шлем. "Мисля, че между 9 и 12 месеца след операцията аз трябва да бъда в онази форма, която имах преди операцията. Или поне близо до нея. И с бързи темпове до изтичането на една година трябва да си върна формата, заяви Мъри, цитиран от Би Би Си.

Oh yes, @andy_murray



He's warming into this one...



: @TennisTV | @CincyTennis pic.twitter.com/jpANjgOutb — ATP Tour (@ATP_Tour) August 12, 2019 "Скоростта ми се подобри, но говорим предимно за линейна бързина. Когато говорим за други тестове, за промяна на посоката при тичане, има какво да се работи. Но най-добрата трениравка са мачовете, така че ще видим какво ще ми предложи календара, заяви Мъри. Бившият водач в световната тенис-ранглиста Анди Мъри заяви, че очаква да бъде възстановен на 100 процента през януари следващата година, което е 12 месеца след операцията на тазобедрената става, която застрашаваше кариерата му.

