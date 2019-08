Страхотна битка, почти феноменален обрат, но Григор отново загуби от Вавринка (видео+галерия)

Григор Димитров и Стан Вавринка предложиха истинско зрелище на феновете на централния корт на Western & Southern Open в мача помежду си от първия кръг на турнира от серията "Мастърс" в Синсинати. За съжаление Григор за пореден път загуби от швейцареца, но този път 28-годишният хасковлия бе на косъм от феноменален обрат. Българинът губеше с 1:5 в решаващия трети сет, но стигна до 5:5, като спаси и 2 мачбола в осмия гейм. При 5:5 първата ни ракета допусна пробив, но веднага го върна и влезе в тайберк, където пак даде всичко от себе си, преди да преклони глава пред противника си. Вавринка в крайна сметка спечели с 5:7, 6:4, 7:6 (4) след 2 часа и 35 минути игра и записа победа №7 в кариерата си срещу Григор. Димитров има 4 победи срещу швейцареца, но вече е в серия от 5 поредни загуби от него. Хасковлията все пак прекъсна негативната си серия от 11 поредни загубени сета срещу този противник.





За последно преди днешния им сблъсък двамата премериха силите си съвсем наскоро в Монреал, където швейцарският ветеран надигра хасковлията с 6:4, 6:4. Интересно за отбелзяване е, че последната победа на Димитров срещу Вавринка остава именно в Синсинати - през 2016 година, когато шампионът от 2017 година надделя с 6:4, 6:4 на 1/8-финалите.

Първият дюс в мача дойде в осмия гейм, когато сервираше Вавринка. Носителят на 3 титли от “Големия шлем” обаче не допусна да се стигне до брейкпойнт и изравни - 4:4. С много силен гейм на нула за 6:5 Григор си гарантира минимум тайбрек в първия сет, а Вавринка трябваше за втори път да сервира за оставане в частта.

@@@ В 12-ия гейм се стигна до първата точка за пробив в срещата, а освен това сервиращият Вавринка трябваше да се спасява на втори сервис. При последвалото разиграване швейцарецът избърза и изкара топката в аут от форхенд, което означаваше сет за българина. В 12-ия гейм се стигна до първата точка за пробив в срещата, а освен това сервиращият Вавринка трябваше да се спасява на втори сервис. При последвалото разиграване швейцарецът избърза и изкара топката в аут от форхенд, което означаваше сет за българина.

Perfect Timing



@GrigorDimitrov breaks Stan Wawrinka to claim the first set 7-5. #CincyTennis pic.twitter.com/GaZd5VkYdN — ATP Tour (@ATP_Tour) August 13, 2019

И двамата тенисисти бяха убедителни в откриващите си подавания днес и ги спечелиха на 15. Във втория си сервис-гейм хасковлията допусна двойна грешка, но не даде друга точка на съперника си и влезе в първата почивка с аванс от 2:1. С три поредни отлично проведени точки Димитров се измъкна и поведе с 3:2. Димитров продължаваше да сервира отлично и поведе с 4:3, като преди това, в шестия гейм, бе близо до това да притисне по-сериозно противника си, но с известна доза късмет швейцарецът удържа подаването си.Вторият сет започна добре за хасковлията, който взе първото си подаване в частта, а веднага след това се пребори за брейкпойнт, но Вавринка с безмилостна атака го заличи и изравни за 1:1. В петия гейм Григор трябваше да мине през първия си много тежък сервис-гейм. Първоначално първата ни ракета се измъкна от 15:40, но след това започна да прави прекалено много двойни грешки и това в крайна сметка донесе пробива на Вавринка - 3:2 за швейцареца. Вавринка с лекота затвърди пробива и поведе с 4:2.

@@@

В осмия гейм Григор имаше златен шанс да върне брейка, но Вавринка обърна резултата от 15:40. При втория брейкпойнт грешно съдийско отсъждане за аут, когато топката на Григор бе на линията, помогна на швейцареца, който първо се пребори за дюс, а след това взе подаването си за 5:3. Димитров взе следващото си подаване, но Вавринка не сгреши и с помощта на началния си удар сложи край на втората част.В първото си подаване в третия сет Григор поведе с 40:0, след което допусна 2 поредни двойни грешки, които станаха общо 10 от началото на срещата. Въпреки това, Димитров взе гейма на 30, но Вавринка бързо изравни за 1:1. В третия гейм Димитров се озова в критична ситуация при 0:40, а след сбъркан форхенд на хасковлията швейцарецът реализира пробив на нула и вече изглеждаше по-близо до победата.

@@@

Нещата се усложниха още повече за Вавринка в десетия гейм, в който разигралият се в тези минути Григор стигна до 2 поредни точки за 5:4 при 15:40. Първият брейкпойнт бе отразен с ас от швейцареца, но при втория Вавринка не издържа и след форхенд в мрежата брейкът бе факт.

@@@ Битката продължи с пълна сила, а Григор реализира трети пореден пробив и вкара решаващия трети сет в тайбрек. До брейка се стигна, след като при 30:40 двамата изиграха фантастична точка, която завърши с блестящо отиграване на демонстриралия елитния си атлетизъм Димитров. Битката продължи с пълна сила, а Григор реализира трети пореден пробив и вкара решаващия трети сет в тайбрек. До брейка се стигна, след като при 30:40 двамата изиграха фантастична точка, която завърши с блестящо отиграване на демонстриралия елитния си атлетизъм Димитров.

Григор се срина, допусна втори пореден пробив и везните се наклониха още повече в полза на Вавринка. Швейцарецът държеше мача в ръцете си и много скоро авансът му стана смазващ - 5:1. Димитров най-после прекъсна серията от геймове за съперника си, като взе подаването си за 2:5, а след това, малко изненадващо, реализира пробив, спасявайки два мачбола при 40:15 за Вавринка. С гейм на 15 българинът съкрати изоставането си на 4:5 и принуди швейцареца за втори път да сервира за победата.Тайбрекът започна кошмарно за най-силния ни тенисист, който загуби първите 4 точки и отново ситуацията изглеждаше безнадеждна за него. Димитров обаче се разигра в този момент и взе следващите три точки. Вавринка реализира поредния мини-пробив за 5:3, а Григор пак не се отказа и показа голяма устойчивост в следващата точка - 5:4. Вавринка имаше на разположение два поредни сервиса, за да затвори мача и швейцарецът този път бе абсолютно безпощаден.При 6:4 Вавринка най-сетне сложи точка на спора със съкрушителен ас, но въпреки поражението Григор показа, че е готов за битка и съвсем малко не му достигна, за да нанесе едно от най-шокиращите поражения в кариерата на носителя на 3 титли от “Големия шлем”.