Рафа Бенитес обясни защо е напуснал Нюкасъл

Бившият мениджър на Нюкасъл Рафаел Бенитес обвини собственика на клуба Майк Ашли и директорския борд в неизпълнени обещания, което е и основната причина за загубата на доверие между тях. Бенитес отказа да удължи договора си, който изтече в края на юни, и предпочете да започне работа в Китай. "Директорите в Нюкасъл имаха цяла година да разрешат казуса с контракта ми, но когато се срещнахме след края на сезона те не ми дадоха предложение, което да мога да приема. Казаха ми, че нямат желание да инвестират в академията или в базата, но искат да купуват играчи до 24 години. Нереалистично е обаче с бюджета, с който разполага клубът, да се бори за място в топ 10. След първата ни среща бях сигурен, че предложението им няма да се промени", обясни Бенитес в собствената си колонка в сайта The Athletic. "Това, което от клуба ми предложиха след 3 години работа, бе същата заплата и по-малък контрол върху трансферите. Все неща, които не можех да приема след 3 години на неизпълнени обещания", пише още Бенитес. "Когато в първия си сезон обратно във Висшата лига завършихме в топ 10 на класирането, всички в клуба получиха финансови бонуси, освен хората от моя треньорски екип. Това бе наказанието, че не бях подписал нов договор", споделя още испанецът. Преди дни от клуба обявиха, че Бенитес е напуснал, защото е искал нереалистично висока заплата, каквато са му давали в Китай, а испанецът бе заменен на мениджърския пост от Стийв Брус. Benitez exclusive: Unfulfilled promises and loss of trust — the real story of my #NUFC exithttps://t.co/sdnKmpprLm — The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 13, 2019 Преди дни от клуба обявиха, че Бенитес е напуснал, защото е искал нереалистично висока заплата, каквато са му давали в Китай, а испанецът бе заменен на мениджърския пост от Стийв Брус.

