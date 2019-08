Бокс Подгрявал Кобрата е следващият противник на Тайсън Фюри 13 август 2019 | 16:19 - Обновена 0



копирано



The Gypsy King returns to Las Vegas next month



September 14th

T-Mobile Arena #FuryWallin pic.twitter.com/QgokDdeVRI — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 13, 2019

На 14 септември в зала “Т-Мобъл” бившият световен шампион ще се изправи срещу Ото Валин. Както е известно, в дебюта си на американска земя, също в Лас Вегас, Фюри нокаутира без никакви проблеми Том Шварц.

It’s official: The Gypsy King is ready to take over the Las Vegas Strip once again on Saturday, Sept. 14.@Tyson_Fury’s lineal crown is on the line on @ESPN+, when he clashes with undefeated Otto Wallin in the first heavyweight headliner held at @TMobileArena. #FuryWallin pic.twitter.com/pOZAnWykPk — Top Rank Boxing (@trboxing) August 13, 2019

Валин е непобеден боец с 20 успеха на професионалния ринг, 13 от които са постигнати с нокаути. За последно през април той се изправи срещу Ник Киснер в Атлантик Сити, но впоследствие двубоят бе отсъден с отменен резултат. Реално Валин е постигнал последната си победа през април 2018 година, когато с единодушно съдийско решение надвива Адриан Гранат в Швеция.



Ото Валин победи Рафаел Зумбано по точки в подгряващ двубой в “Арена Армеец” на галавечерта през декември 2016-а, когато Кубрат Пулев срази Самюел Питър. “Линейният” шампион в тежка категория Тайсън Фюри продължава стремежа си да натрупа по-голяма популярност в САЩ, като вече е официална следващата му боксова среща в Лас Вегас.На 14 септември в зала “Т-Мобъл” бившият световен шампион ще се изправи срещу Ото Валин. Както е известно, в дебюта си на американска земя, също в Лас Вегас, Фюри нокаутира без никакви проблеми Том Шварц.Валин е непобеден боец с 20 успеха на професионалния ринг, 13 от които са постигнати с нокаути. За последно през април той се изправи срещу Ник Киснер в Атлантик Сити, но впоследствие двубоят бе отсъден с отменен резултат. Реално Валин е постигнал последната си победа през април 2018 година, когато с единодушно съдийско решение надвива Адриан Гранат в Швеция.Ото Валин победи Рафаел Зумбано по точки в подгряващ двубой в “Арена Армеец” на галавечерта през декември 2016-а, когато Кубрат Пулев срази Самюел Питър.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 5540 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2