Сериозен сблъсък може да подгрява Джошуа - Руис II

Боксовото събитие на годината между световният шампион на WBO, IBF и WBA „Super“ – Анди Руис (33-1) и Антъни Джошуа (22-1) на 7-ми декември може да приеме още един голям мач от тежката категория.

Става въпрос за двубоя между британеца Дерек Чисора (31-9) и новозеландеца Джоузеф Паркър (26-2). Бившият шампион на WBO при тежките премина в редиците на Еди Хърн в началото на годината и осъществяването на подобен мач няма да представлява трудност за организаторите от „Matchroom Boxing“.

Parker vs. Chisora Could Land on Ruiz-Joshua, Says Hearn https://t.co/2wb0BQM1Hd pic.twitter.com/kAFV6fcUuu