Джокович и Типсаревич нямаха шанс на двойки в Синсинати

Първият мач на Новак Джокович след триумфа му на Уимбълдън завърши със загуба. Световният №1 на сингъл и партньорът му Янко Типсаревич отстъпиха пред Лукаш Кубот и Марсело Мело с 2-6 3-6 в първи кръг на Мастърса в Синсинати. Двамата сърби, които са играли заедно няколко пъти, не успяха да се противопоставят на вторите в схемата и останаха около час на корта. Допуснаха общо три пробива и не стигнаха до брейкбол нито веднъж, като в крайна сметка напуснаха надпреварата. Шампионът от 2016 при двойките Мело и партньорът му продължават напред срещу Раду Албот/Карен Хачанов или Кристиан Гарин/Беноа Пер. Our defending champion is a man of the people



We see those high s, @DjokerNole!#CincyTennis | @WesternSouthern pic.twitter.com/oiBfFQHkNS — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 11, 2019 През юли Новак Джокович отрази два мачбола и надделя във финал за историята срещу Роджър Федерер. Сърбинът защити трофея си от Уимбълдън, след като се наложи със 7-6(5) 1-6 7-6(4) 4-6 13-12(3) в гладиаторска битка на централния корт, продължила пет часа. Двубоят се превърна в най-дългия финал на сингъл в историята на Уимбълдън. След много драматични моменти и обрати двамата стигнаха до решителен тайбрек при 12-12, а така записаха още едно историческо постижение. До момента дългият гейм в този си формат не бе „дебютирал“ в мач на сингъл в надпреварата, но това се случи на финала, а Джокович надделя, за да стигне до трофея. След редица обрати световният №1 завоюва своя пети трофей на “свещената трева“, както и 16-и в турнирите от Големия шлем. Топ поставеният показа психическата си устойчивост в целия двубой, а при 7-8 в петата част на два пъти не позволи на Маестрото да спечели и да вдигне деветата си титла на Уимбълдън, както и 21-а в надпреварите от Шлема. Shades of a Champion #CincyTennis | @DjokerNole pic.twitter.com/tPyMEu2wK1 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 10, 2019 Междувременно легендарните Боб и Майк Брайън записаха своята победа №1100 като тандем в Тура. 41-годишните американци надделяха над Жереми Шарди и Фабрис Мартен със 7-6(4) 3-6 10-7 на старта в Синсинати. След като двамата преминаха втори кръг в Монреал миналата седмица, Боб записа своя успех №1100 на двойки, но сега братята го правят като тандем. 41-годишните близнаци са определяни като най-великия дует в историята на тениса, като само те и още четирима състезатели имат поне 750 победи на двойки в Тура. Боб е спечелил 118 титли с Майк, включително 16 трофея от Големия шлем, а на сметката си има седем отличия при смесените двойки. Брат му пък е със 123 трофея. TennisKafe.com

