ММА Кормие подразни Джоунс в социалните мрежи 13 август 2019 | 12:25 0



копирано

Шампионът в тежка категория Даниел Кормие и Джон Джоунс отново заговориха за битка помежду си. В предаването на Ейриъл Хелуани Кормие сподели, че има вероятност отново да се бие с Jones, a малко по-късно "Bones" сподели, че няма да има трилогия между тях. Бившият двоен шампион не вярва на Джоунс и смята, че той блъфира, за да си изкара битка с него. Кормие твърди, че за 1 битка прави повече пари, отколкото Джоунс изкарва в 4 срещи и това ще бъде в основата за трилогията, която евентуално може да се случи: Of course he wants to fight me, he’s fought 3 times this year and I’m gonna make more this weekend than he will even if he fights again this year lmao. O, how times have changed! — Daniel Cormier (@dc_mma) August 13, 2019 "Разбира се, че той иска да се бие с мен. Той вече се би 3 пъти тази година и този уикенд аз ще изкарам повече пари от него, дори ако той се бие 4-ти път за тази година. Времената се промениха." Джоунс нямаше как да остави това твърдение без да отговор и ето какво каза по темата: I wonder if I beat him at heavyweight would his dimples show like this https://t.co/6UGg6dP859 — Jon Bones Jones (@JonnyBones) August 13, 2019 "Казах, че няма да има трета битка, защото ти няма да можеш да свалиш килограмите. Няма да посмееш да се биеш 3-ти път с мен. Споменаваш парите, за да смениш темата. Мога да напиша книга, без да споменавам Кормие, но той не може да я напише, без да споменава мен." mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2013 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1