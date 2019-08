Тенис Бианка Андрееску - кралицата на Севера 13 август 2019 | 11:44 0



копирано



What a moment between Bianca Andreescu and Serena Williams as their match comes to an unexpected finish.



(: @Sportsnet) pic.twitter.com/VoCtKgZT3g — theScore (@theScore) August 11, 2019

Невероятното е, че Андрееску тъкмо се бе завърнала след възстановяване от контузия в рамото, която й попречи да участва на “Ролан Гарос”. Както е известно, опонентката й на финала Серина Уилямс се отказа при 1:3 в първия сет заради спазми в гърба.



Това е втори голям трофей за Андрееску след триумфа в Индиън Уелс, когато победи драматично на финала Анжелик Кербер. Тя разказа колко специален е моментът за нея в Торонто, тъй като е посещавала мачовете на живо като малко момиче.

Bianca Andreescu has defeated Serena Williams after Williams retired in the first set due to injury.



Andreescu is the first Canadian woman to win the tournament in 50 years. pic.twitter.com/mJdWCmXgCy — TSN (@TSN_Sports) August 11, 2019

“Още от 12-годишна работя много здраво, защото и тогава знаех точно какво искам да правя и какво да постигна. Не е лесно, има върхове и падения. Но именно трудните моменти дават възможност да научиш много и се опитвам да не повтарям едни и същи грешки. Нямах очаквания за турнира, исках просто да съм здрава, макар че винаги започвам надпревара с желанието да спечеля купата.



Винаги има напрежение, независимо че се опитвам да не му обръщам внимание. Все пак, играя пред домашна публика. Като че ли ценя най-много мача с Джини Бушар, защото беше страхотно да споделя корта с друга канадка, това е много хубаво за тениса в страната. Най-емоционална пък беше победата ми над София Кенин, затова й я отпразнувах така. В тайбрека тогава тялото ми искаше да се откаже, но се справих и стигнах финала, което беше невероятно”, обясни Андрееску, която елиминира Бушар, Даря Касаткина, Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Кенин и Серина по пътя към триумфа си.

Bianca Andreescu vs. Serena Williams: The Story of the #RC19 Final.



Re-live the stunning conclusion to what was one of our best tournaments ever, featuring the first Canadian champion in 50 years: @Bandreescu_! pic.twitter.com/uEs4ut0EA9 — Rogers Cup (@rogerscup) August 11, 2019

Андрееску има шест победи в шест мача срещу тенисистки от топ 10, а в Торонто прекара на корта общо около 12 мача. Тийн сензацията Бианка Андрееску триумфира в турнира в Торонто пред “домашна” публика и запечата най-успешния момент в кратката си засега професионална кариера. Канадката винаги е казвала, че разчита много на метода на визуализация, който според нея й е помогнал да стане първата представителка на тази страна с титла в Торонто в Откритата ера.Невероятното е, че Андрееску тъкмо се бе завърнала след възстановяване от контузия в рамото, която й попречи да участва на “Ролан Гарос”. Както е известно, опонентката й на финала Серина Уилямс се отказа при 1:3 в първия сет заради спазми в гърба.Това е втори голям трофей за Андрееску след триумфа в Индиън Уелс, когато победи драматично на финала Анжелик Кербер. Тя разказа колко специален е моментът за нея в Торонто, тъй като е посещавала мачовете на живо като малко момиче.“Още от 12-годишна работя много здраво, защото и тогава знаех точно какво искам да правя и какво да постигна. Не е лесно, има върхове и падения. Но именно трудните моменти дават възможност да научиш много и се опитвам да не повтарям едни и същи грешки. Нямах очаквания за турнира, исках просто да съм здрава, макар че винаги започвам надпревара с желанието да спечеля купата.Винаги има напрежение, независимо че се опитвам да не му обръщам внимание. Все пак, играя пред домашна публика. Като че ли ценя най-много мача с Джини Бушар, защото беше страхотно да споделя корта с друга канадка, това е много хубаво за тениса в страната. Най-емоционална пък беше победата ми над София Кенин, затова й я отпразнувах така. В тайбрека тогава тялото ми искаше да се откаже, но се справих и стигнах финала, което беше невероятно”, обясни Андрееску, която елиминира Бушар, Даря Касаткина, Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Кенин и Серина по пътя към триумфа си.Андрееску има шест победи в шест мача срещу тенисистки от топ 10, а в Торонто прекара на корта общо около 12 мача.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 853 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1