Още един играч отпадна от състава на САЩ за Световното в Китай

Шампионът в НБА с Торонто Раптърс Кайл Лаури обяви, че няма да може да играе на предстоящото Световно първенство в Китай, което започва в края на този месец.

Kyle Lowry has withdrawn from Team USA ahead of the FIBA World Cup as he continues to recover from thumb surgery.https://t.co/Hw24zAW43s