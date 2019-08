Тенис Анди Мъри обяви решението си за US Open 13 август 2019 | 11:03 0



"It didn't feel right to me"



Andy Murray has ruled out playing in the US Open singles after losing on his return to singles action



Full story: https://t.co/KZ2P4yjDnr pic.twitter.com/aMb3tmj1ij — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2019

Never give up



Pleasure to have you back, Sir.#CincyTennis | @andy_murray pic.twitter.com/stALr1AQsC — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 12, 2019

Ако бях приел сега “уайлд кард” за US Open, щях да получа голяма доза въпроси защо съм я отказал и как е бедрото ми, какъв е проблемът. Срещу Гаске се чувствах добре, но в края на мача краката ми натежаха, а това едва ли ще се промени за толкова кратък период”, коментира Мъри. Носителят на 3 титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри обяви, че няма да участва на сингъл на предстоящия турнир US Open. Знаменитият шотландец изигра първия си “единичен” двубой от Australian Open насам, губейки от Ришар Гаске с 4:6, 4:6 в първия кръг на “Мастърс”-а в Синсинати.“Надявах се да си запазя правото за “уайлд кард” до последния момент за US Open и дотогава да съм натрупал няколко на брой двубоя на сингъл. Не исках да получавам “уайлд кард” днес, защото не знаех как ще се чувствам след първия мач на сингъл от толкова много време. Исках да натрупам малко повече време на корта, преди да взема такова важно решение и в крайна сметка прецених да не участвам на US Open.Планирам да се включа на двойки и смесени двойки в Ню Йорк, а потенциално има шанс да играя на сингъл в предстоящия турнир в Уинстън-Сейлъм.Ако бях приел сега “уайлд кард” за US Open, щях да получа голяма доза въпроси защо съм я отказал и как е бедрото ми, какъв е проблемът. Срещу Гаске се чувствах добре, но в края на мача краката ми натежаха, а това едва ли ще се промени за толкова кратък период”, коментира Мъри.

1