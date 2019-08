Бивша звезда от НБА ще лежи в затвора

Бившият плеймейкър в Националната баскетболна асоциация Себастиан Телфеър бе осъден на 3,5 години затвор от съда в Бруклин заради незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

Делото срещу баскетболиста започна през април тази година, след като през юли 2017 година в багажника на колата му е открит незаконен пистолет при рутинна проверка на пътя.

Friendly reminder that Sebastian Telfair has all this...plus weed...driving a pickup truck...with no headlights on...through Brooklyn. He was facing 15 so he should thank his lucky stars he only got 3 years pic.twitter.com/qgebH0UfBl