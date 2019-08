Бойни спортове Ето бойната карта на галавечерта Muay Thai Grand Prix 12 август 2019 | 19:26 0



копирано





Организаторите се похвалиха, че ще вземат участие някои от най-елитните български бойци и чуждестранни съперници на високо ниво. Очакват ни пет оспорвани двубоя по правилата на К-1 (и Kickboxing Grand Prix), които ще бъдат излъчвани на живо по голямата онлайн платформа UFC Fight Pass, както и три двубоя по правилата на муай тай.

Ето бойната карта за второто в България събитие от веригата Muay Thai Grand Prix:



МУАЙ ТАЙ



1. Лиам Пател vs TBА



2. Севдалин Славов vs Стефан Лондоу



3. Стефан Терзиев vs Иван Маручо

КИКБОКС, Live on UFC Fight pass



1. Весела Рогаска vs TBA



2. Велислав Николов vs Ивайло Панев



3. Александър Чакъров vs Михаил Велчовски



4. Дакота Дичева vs Тициана Олмо



5. Богдан Шумаров vs Леван Гурули



Официалният постер и бойната карта на предстоящата голяма галавечер Muay Thai Grand Prix в Златни пясъци са вече налични. Събитието ще се проведе от 20:00 часа на 24 август в PR Club в Златни пясъци.Организаторите се похвалиха, че ще вземат участие някои от най-елитните български бойци и чуждестранни съперници на високо ниво. Очакват ни пет оспорвани двубоя по правилата на К-1 (и Kickboxing Grand Prix), които ще бъдат излъчвани на живо по голямата онлайн платформа UFC Fight Pass, както и три двубоя по правилата на муай тай.Ето бойната карта за второто в България събитие от веригата Muay Thai Grand Prix:1. Лиам Пател vs TBА2. Севдалин Славов vs Стефан Лондоу1. Весела Рогаска vs TBA2. Велислав Николов vs Ивайло Панев3. Александър Чакъров vs Михаил Велчовски4. Дакота Дичева vs Тициана Олмо5. Богдан Шумаров vs Леван Гурули

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1052 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1