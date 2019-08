Англия Йозил и Колашинач под постоянна охрана 12 август 2019 | 15:07 - Обновена 0



копирано

Месут Йозил и



Преди няколко дни двама неизвестни мъже с ножове нападнаха лек автомобил зад волана, на който бе Йозил. Полузащитникът намери убежище в близък ресторант и се опита да се обади за помощ, а Колашинац, който също беше в колата опита саморазправа с нападателите. Вчера въпросните лица бяха задържани близо до къщата на Йозил.



Ozil & Kolasinac 'are under 24 hour guard' & missed yesterday's match.



A group of Eastern European thugs vowed to protect the pair after the moped attack. A rival London gang took that as an effort to intimidate them & instead redoubled their efforts to target the players. pic.twitter.com/BTMjqXq8W4 — Footy Accumulators (@FootyAccums) August 12, 2019

Футболистите в тази ситуация получиха подкрепа от бандити, представляващи източноевропейски имигранти, които ги предупреждават за всякакви възможни атаки. В отговор на това съперническа група увеличи заплахите срещу Йозил и Колашинац. Двамата пропуснаха мача от първия кръг на английската Висша лига с Футболистите на Арсенал Сеад Колашинац са принудени да бъдат постоянно охранявани. Футболистите може да бъдат замесени в конфронтацията на престъпни банди в Лондон, съобщава "The Times".Преди няколко дни двама неизвестни мъже с ножове нападнаха лек автомобил зад волана, на който бе Йозил. Полузащитникът намери убежище в близък ресторант и се опита да се обади за помощ, а Колашинац, който също беше в колата опита саморазправа с нападателите. Вчера въпросните лица бяха задържани близо до къщата на Йозил.Футболистите в тази ситуация получиха подкрепа от бандити, представляващи източноевропейски имигранти, които ги предупреждават за всякакви възможни атаки. В отговор на това съперническа група увеличи заплахите срещу Йозил и Колашинац. Двамата пропуснаха мача от първия кръг на английската Висша лига с Нюкасъл от съображения за сигурност.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 407

1