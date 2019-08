Перишич мина прегледи в Мюнхен

Хърватското крило Иван Перишич мина медицински прегледи преди преминаването си в Байерн (Мюнхен) . 30-годишният футболист на Интер дори даде кратко изявление пред Bild, след изследванията в Бавария. Последната информация гласи, че италианците ще го пратят в Германия като преотстъпен за един сезон, като ще получат от колегите си 5 милиона евро, а след това той ще може да бъде откупен за постоянно за сумата от 20 милиона.

“Да, току що преминах медицински прегледи. Ще дам най-доброто от себе си”, бе коментарът на Перишич пред изданието. Очакванията са, че ако всичко бъде финализирано в идните дни, той ще бъде на разположение на Нико Ковач за петъчната среща с Херта (Берлин), с която ще стартира сезон 2019/2020 в Бундеслигата.

Ivan Periši has already arrived in Munich and underwent his medical this morning. He spoke briefly to Bild: "Yeah, I just had the medical checkup. I'll do my best" [Bild] pic.twitter.com/UkBDcDOJ5H