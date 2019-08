Моторни спортове Зарко напуска КТМ след само един MotoGP сезон 12 август 2019 | 11:48 - Обновена 0



Johann Zarco and KTM will part ways after the 2019 season.



"Ultimately both Johann and the team decided not to proceed with their joint project for 2020 and will now focus on giving the maximum for the final eight round and remaining months of MotoGP 2019." pic.twitter.com/gpdCZrK9jf — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 12, 2019 КТМ обявиха, че пилотът им Йоан Зарко ще напусне MotoGP отбора в края на сезон 2019 и няма да довърши двугодишния си договор. КТМ подписаха с двукратния Moto2 шампион Йоан Зарко, след като той впечатли с представянето си на сателитната Yamaha през 2017-а и 2018-а. С КТМ обаче французинът не успява да постигне желаните резултати и към момента има едва 22 точки в сравнение с 61 точки на своя съотборник Пол Еспергаро."Зарко се опита да се адаптира към KTM RC16, а тимът даде всичко от себе си, за да отговори на желанията и изискванията му, докато Пол Еспергаро се представяше по-добре и влизаше в топ 10. В крайна сметка и отборът, и Йоан взеха решение да не продължават работата си заедно, като фокусът е поставен върху оставащите осем кръга до края на сезона", се казва в изявлението на КТМ. Все още не се знае кой пилот ще заеме мястото на Зарко в австрийския отбор, но като опция се смята сателитният пилот на КТМ Мигел Оливейра, който в Австрия финишира осми. Вярва се, че опция за тима е и сателитният пилот на Ducati Джак Милър, който няма договор за следващия сезон. Австралиецът бе претендент за заводско място в италианския тим, а след като го изгуби новият му контракт в сателитния бе забавен заради слуховете, че Хорхе Лоренсо иска да напусне Honda.

Още по темата

