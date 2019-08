ММА Кормие: Миочич ще оправи грешките 12 август 2019 | 10:27 0



"Дори и на върха бойците допускат грешки - коментира Кормие. - Това не е слабост. Rematch Daniel #Cormier vs Stipe #Miocic Live UFC 241 at 10pm ET Streaming #UFC_241 (Broadcast) takes place at Honda Center in Anaheim, California on August 17.https://t.co/eGOG5Y8BXn — UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 Live@Stream (@UFCFightHQ) August 6, 2019 Грешка ме лиши от победата във втория мач с Джон Джоунс. Дали ударите, които вкарах на Миочич от клинча са слабост? Или той просто ще коригира грешката. Миочич се бори и боксира здраво. А в такива мачове обикновено излизам победител." Даниел Кормие прогнозира, че ще се бие срещу съвсем различен Стипе Миочич в реванша за титлата на UFC в тежка категория. Звездите ще се срещнат в октагона тази събота."Дори и на върха бойците допускат грешки - коментира Кормие. - Това не е слабост.Грешка ме лиши от победата във втория мач с Джон Джоунс. Дали ударите, които вкарах на Миочич от клинча са слабост? Или той просто ще коригира грешката. Миочич се бори и боксира здраво. А в такива мачове обикновено излизам победител."

