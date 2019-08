Волейбол България изпусна златен олимпийски шанс срещу Бразилия във Варна 11 август 2019 | 23:29 - Обновена 1



копирано

2:3 (25:23, 25:19, 30:32, 16:25, 11:15) в решителен последен мач от Група А на квалификациите, игран тази вечер пред около 6000 зрители в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. Волейболистите от националния отбор на България изпуснаха златен шанс да се класират за Олимпиадата в Токио 2020. Момчетата на Силвано Пранди поведоха с 2:0, но в крайна сметка отстъпиха на олимпийския шампион от Рио 2016 Бразилия св решителен последен мач от Група А на квалификациите, игран тази вечер пред около 6000 зрители в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. @@@ #5 Mauricio Borges is showing the brazilian way to play. Clever!



See the stats: https://t.co/hO5KMQ53W2

Volleyball TV https://t.co/RQp8h4Ny7A#Tokyo2020 #volleyball #FIVBOQT pic.twitter.com/lMfIHpjQE9 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) August 11, 2019 България поведе с 8:7 при първото техническо прекъсване. Тодор Скримов заби ас за 9:7. Флафио Жуалаберто атакува в мрежата и 11:8 за България. Страхотна атака на Мартин Атанасов направи 13:8. Националите продължиха да играят вдъхновено и дръпнаха със 17:11. Вторият разпределител на Бразилия Фернандо Крелинг се появи в игра.

Директната битка за Олимпийските игри в Токио 2020 в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта във Варна започна равностойно. Равенството се запази до 4:4 след мощна атака на Мартин Атанасов. Единична блокада на на Светослав Гоцев направи резултата 5:5 и “взриви” близо 6000 зрители в зала “Конгресна”.България поведе с 8:7 при първото техническо прекъсване. Тодор Скримов заби ас за 9:7. Флафио Жуалаберто атакува в мрежата и 11:8 за България. Страхотна атака на Мартин Атанасов направи 13:8. Националите продължиха да играят вдъхновено и дръпнаха със 17:11. Вторият разпределител на Бразилия Фернандо Крелинг се появи в игра. @@@ Тодор Скримов атакува мощно от втора линия за 19:14. Бразилия намали до 16:19 и Сливно Пранди взе прекъсване за България. Страхотна блокада на Светослав Гоцев спря атака на Уолъс Де Соуза за 21:17. Ренан Дал Зото взе прекъсване за олимпийските шампиони. Мартин Атанасов атакува мощно за 22:18. Мощен пайп на Йоанди Леал и Бразилия намали до 21:23. Двоен бразилски блок спря българска атака и 22:23. Светослав Гоцев атакува технично и изведе България до геймбол при 24:22. И тонов Светослав Гоцев донесе успеха на България в първата част с 25:23 с мощна атака през центъра.

The crowd is pushing Bulgaria against Brazil !

Feel this energy in Varna!



See the stats: https://t.co/hO5KMQ53W2

Volleyball TV https://t.co/RQp8h4Ny7A#Tokyo2020 #volleyball #FIVBOQT pic.twitter.com/KaAHq65YLR — Volleyball World (@FIVBVolleyball) August 11, 2019 България поведе с 1:0 в началото на втората част, но Тодор Скримов се контузи. и навехна глезена си при опит за блокада. Цялата зала започна да скандира името на Тодор Скримов. Розалин Пенчев се появи в игра. Ас на Светослав Гоцев и 2:0. Нов ас на Гоцев и 3:0. Бразилците намалиха до 3:4. Страхотна контраатака на Георги Сеганов и 6:3. Йоанди Леал заби мощен пайп за 4:6. Цветан Соколов атакува по блокадата на Йоанди Леал за 7:4. Единична блокада на Светослав Гоцев направи резултата 8:6 при първото техническо прекъсване. Мартин Атанасов атакува чисто за 9:6.

Тодор Скримов атакува мощно от втора линия за 19:14. Бразилия намали до 16:19 и Сливно Пранди взе прекъсване за България. Страхотна блокада на Светослав Гоцев спря атака на Уолъс Де Соуза за 21:17. Ренан Дал Зото взе прекъсване за олимпийските шампиони. Мартин Атанасов атакува мощно за 22:18. Мощен пайп на Йоанди Леал и Бразилия намали до 21:23. Двоен бразилски блок спря българска атака и 22:23. Светослав Гоцев атакува технично и изведе България до геймбол при 24:22. И тонов Светослав Гоцев донесе успеха на България в първата част с 25:23 с мощна атака през центъра.България поведе с 1:0 в началото на втората част, но Тодор Скримов се контузи. и навехна глезена си при опит за блокада. Цялата зала започна да скандира името на Тодор Скримов. Розалин Пенчев се появи в игра. Ас на Светослав Гоцев и 2:0. Нов ас на Гоцев и 3:0. Бразилците намалиха до 3:4. Страхотна контраатака на Георги Сеганов и 6:3. Йоанди Леал заби мощен пайп за 4:6. Цветан Соколов атакува по блокадата на Йоанди Леал за 7:4. Единична блокада на Светослав Гоцев направи резултата 8:6 при първото техническо прекъсване. Мартин Атанасов атакува чисто за 9:6. @@@ При 10:6 за България Ренан Дал Зото взе прекъсване за Бразилия. Единична блокада на Розалин Пенчев направи преднината на националите 4 точки при 12:8. Виктор Йосифов атакува в центъра за 13:9. Мощен пайп на Мартин Атанасов и 14:10. Трайна българска блокада направи 15:10. Ренан Дал Зото смени Бруно Резенде с втория си разпределител Фернандо Крелинг. България поведе с 16:12 при второто техническо прекъсване. При 10:6 за България Ренан Дал Зото взе прекъсване за Бразилия. Единична блокада на Розалин Пенчев направи преднината на националите 4 точки при 12:8. Виктор Йосифов атакува в центъра за 13:9. Мощен пайп на Мартин Атанасов и 14:10. Трайна българска блокада направи 15:10. Ренан Дал Зото смени Бруно Резенде с втория си разпределител Фернандо Крелинг. България поведе с 16:12 при второто техническо прекъсване. @@@

Светослав Гоцев изведе България напред с 19:15. Розалин Пенчев направи 20:15. Страхотен единичен блок на Цветан Соколов срещу атака на Кристиан Лукарели. Цветан Соколов атакува по диагонала от зона 2 за 23:17. Националите стигнаха до геймбол след атака в аут на Лукарели. @@@

България спечели втората част, след като Георги Сеганов пусната топката изненадващо в полето на “Селесао” - 25:19.

България спечели втората част, след като Георги Сеганов пусната топката изненадващо в полето на “Селесао” - 25:19. Националите продлъжиха с добрите си изяви и в началото на третата част. Възпитаниците на Силвано Пранди поведоха с 5:3 след атака на Цветан Соколов. България поведе с 8:4 при първото техническо прекъсване. Олимпийските шампиони записаха 3 поредни точки и намалиха до 7:8. Силвано Пранди взе веднага прекъсване за България. “Селесао” изравни при 10:10. Ас на Виктор Йосифов и България поведе с 12:10. Блокаут на Мартин Атанасов и 13:12. Разликата леко се увеличи до второто техническо прекъсване - 16:14. Бразилия веднага успя да изравни при 16:16, след което играта продължи точка за точка до 20:20. "Селесао" излезе напред в резултата при 21:20 след контра блок-аут на Уолъс, което накара Силвано Пранди да вземе таймаут. Последва страхотно разиграване и силна атака на Цецо Соколов за 21:21. Нови две успешни атаки на Уолъс и 23:21 за олимпийските шампиони. Атака на Светослав Гоцев и ас на Мартин Атанасов - 23:23 и прекъсване за Ренан Дал Зото. Нови размени на точки и 25:25. Бомбен ас на Цецо Соколов - 26:25 и мачбол за България. Сервис в аут на Соколов и 26:26. Блокада на Уолъс и 27:26 за Бразилия. Страхотен блок на Виктор Йосифов и 27:27. Грешка от сервис на Розалин Пенчев и трети геймбол за бразилците - 28:27. Блок-аут на Соколов и 28:28. Мощна атака през центъра на Маурисио Соуса и 29:28 за Бразилия. Атака на Атанасов и 29:29. Атака в аут на Соколов и 30:29 за "Селесао". Пайп на Розалин Пенчев и 30:30. Нова атака на Маурисио Соуса и пореден геймбол за Бразилия - 31:30. Атака в аут на Розалин Пенчев и 32:30 за олимпийските шампиони. Окрилени от успеха в третата част олимпийските шампиони заиграха по-спокойно и по-силно. Виктор Йосифов атакува в аут и Бразилия поведе с 3:1. Светослав Гоцев намали до 4:5. Ас на Рикарадо Лукарели и 8:5 за “Селесао” при първото техническо ппрекъсване. Разликата от 3 точки се запази и при 14:11. Силвано Пранди даде почивка на Георги Сеганов и Цветан Соколов и пусна на тяхно място Венелин Кадънков и Добромир Димитров. Светослав Гоцев намали до 12:14. Атака по острия диагонал от зона 4 на Мартин Атанасов доведе до 13:15. Мартин Атанасов намали до 14:15, но Рикардо Лукарели отнова даде преднина от 2 точки при 16:14 при второто техническо прекъсване. При 14:18 Силвано Пранди взе прекъсване. После в игра се появи и Теодор Тодоров. Бразилия стигна до геймбол при 24:16. “Селесао” затвори чегвъртата част с 25:16 след атака на Маурицио Соуза. България поведе в тайбрека с 3:2 след пайп на Розалин Пенчев. Мартин Атанасов атакува за 4:2. Олимпийските шампиони израпвниха при 4:4 след блокада срещу атака на Розалин Пенчев. Единична блокада на Флавио Жуалаберто и остра атака на Рикардо Лукарели даде преднина от 2 точки на Бразилия при 7:5. Силвано Пранди взе прекъсване за България. Цветан Соколов атакува мощно по диагонала от зона 4 за 6:7. Бразилия поведе с 8:6 преди смяната на игралните полета. Случайно ударена топка в разпределителя на Бразилия Бруно Резенде и 9:6. България намали до 10:9 след мощна атака на Цецо Соколов и страхотен блок на Виктор Йосифов. "Селесао" веднага си върна преднината при 12:9 след атака на Йоанди Леал и ас на Флавио Жуалберто. Бразилия стигна до мачбол при 14:11 след сервис в аут на Йосифов. Атака в аут на Мартин Атанасов - 15:11 и 3:2 за Бразилия, която спечели и олимпийската квота за Токио 2020. БЪЛГАРИЯ - БРАЗИЛИЯ 2:3 (25:23, 25:19, 30:32, 16:25, 11:15) БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Мартин Атанасов, Светослав Гоцев, Виктор Йосифов - Теодор Салпаров-либеро

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ

БРАЗИЛИЯ: Бруно Резенде, Уолъс Де Соуса, Рикардо Лукарели, Йоанди Леал, Флавио Жуалберто, Лукаш Сааткамп - Талес Хос-либеро

Старши треньор: РЕНАН ДАЛ ЗОТО. Георги Сеганов, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Мартин Атанасов, Светослав Гоцев, Виктор Йосифов - Теодор Салпаров-либероБруно Резенде, Уолъс Де Соуса, Рикардо Лукарели, Йоанди Леал, Флавио Жуалберто, Лукаш Сааткамп - Талес Хос-либеро

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 54721 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5 6 7