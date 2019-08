Лоренсо решил да остане в Honda

Пилотът на Honda Хорхе Лоренсо е решил да остане в отбора си за остатъка от своя договор, твърди Autosport. Тази седмица бе разкрито, че испанецът е потърсил сателитния тим на Ducati за евентуална сделка с тях за сезон 2020, тъй като все още не се справя с адаптацията си към мотора на Honda.

По информация на Autosport Лоренсо, който не взе участие в последните три MotoGP кръга заради контузия, в събота е споделил с шефа на Honda Алберто Пуч намерението си да остане в японския отбор. Отказ на Лоренсо да се върне на италианския мотор означава, че договорът на Джак Милър за следващия сезон може да бъде задействан.

After a week of wild #MotoGP rumours in which he was linked to Ducati and even Yamaha returns, Lorenzo tells Honda he wants to stay for 2020 after all:https://t.co/5QJTiLPQri