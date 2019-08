Манчестър Юнайтед 1:0 Челси, две греди за гостите (гледайте дербито тук)

"Червените дяволи" имат едва два успеха срещу този съперник в последните им 13 срещи за първенство.

Младият състав на Челси започна доста уверено, с доста скорост в действията. Още в четвъртата минута Тами Ейбрахам бе близо до това да открие резултата, след като нанесе страхотен изстрел от границата на наказателното поле. Топката обаче разтресе дясната греда на вратата на Де Хеа.

В седмата минута Кюрт Зума сбърква в собственото си наказателно поле и подаде топката на Марсиал, който веднага стреля по земя, но Кепа нямаше проблеми и улови.

В 39-ата минута отново Баркли се озова на стрелкова позиция, след като получи от Педро, финтира Линдельоф и стреля, но Де Хеа спаси с крак. Минута по-късно гредата помогна на домакините за втори път след хубав удар на Емерсон, който прати топката точно в сглобката на вратата.

В крайна сметка, въпреки че Челси създаде повече положения през първото полувреме, лондончани се оттеглиха на почивка с гол пасив.

Most goals for Man Utd in all comps since Rashford’s debut in February 2016:



@MarcusRashford 46

@RomeluLukaku9 42

@AnthonyMartial 38



Rashford becomes the 21st player in @premierleague history to score a penalty for @ManUtd #MNUCHE pic.twitter.com/zOYJAHpGoW