Дови: Позволих си да направя нещо шуро

Пилотът на Ducati в MotoGP Андреа Довициозо надви фаворита за титла в MotoGP през 2019-а - Марк Маркес след упорита борба в цялото състезание на "Ред Бул Ринг". Италианецът на няколко пъти поемаше водачеството в състезанието за Гран При на Австрия, но си осигури триумфа чак на последния завой в последната обиколка.

#MotoGP RACE@AndreaDovizioso HAS DONE IT! The Ducati man defeats @marcmarquez93 in another last corner classic! #AustrianGP pic.twitter.com/Vqo7rL2ccz