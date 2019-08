Дови победи Маркес след класическа битка до последния завой на "Ред Бул Ринг"

Италианецът Андреа Довициозо надви лидера в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес на австрийската писта "Ред Бул Ринг" след страхотна борба до последния завой между двамата и триумфира за втори път през сезон 2019. Неговият тим Ducati пък затвърди доминацията си в Австрия с четвърта поредна победа. Битката между двамата пилоти започна от самото начало на състезанието и продължи до финала. На последното място на подиума финишира Фабио Куартараро със сателитна Yamaha.

Маркес стартира от първа позиция за трета поредна година на "Ред Бул Ринг". Кръгът в Австрия бе единственият в настоящия календар на Световния шампионат по мотоциклетизъм, който не е печелен от пилота на Honda, и това остана така и след финала на тазгодишното издание. С 59-ия си полпозишън в съботната квалификация Маркес се превърна в мотоциклетиста с най-много полпозишъни в кралския клас.

Обещаващият новобранец Фабио Куартараро си завоюва второ място на старта със своята сателитна Yamaha, следван от Андреа Довициозо с Ducati, който триумфира на "Ред Бул Ринг" през 2017-а. Четвърти потегли Маверик Винялес с Yamaha, а за петото място на старта се пребори втори дебютант за 2019-а - Франческо Баная със сателитен Ducati.

В очакване на интересно състезание на трасето бе и бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун, който преди старта поздрави и пожела успех на ветерана Валентино Роси.

Best of luck from Bernie!



Bernie Ecclestone offers words of encouragement for @ValeYellow46! #AustrianGP pic.twitter.com/8bJPzn0UNE — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2019

Стартът на състезанието за Гран При на Австрия в MotoGP бе един от най-интересните от началото на сезон 2019. Маркес и Дови потеглиха отлично и се залепиха един за друг, като италианецът изпревари шампиона още в третия завой, но контакт помежду им на следващия позволи на Фабио Куартараро да поведе колоната от мотоциклетисти. Маркес загуби четири позиции и се озова пети, докато Дови - четвърти. Пред тях освен Фабио бяха минали още Алекс Ринс със Suzuki и Джак Милър със сателитен Ducati.

Lights out at the Red Bull Ring!



Who did the best @MissionWinnow start of the #AustrianGP? Vote now! #MotoGP pic.twitter.com/GAU9Ct6ONz — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2019

Зад Маркес пък в рамките на първото завъртане на "Ред Бул Ринг" Валентино напредна с четири позиции и зае шесто място, докато неговият съотборник Маверик Винялес падна от четвърто на седмо място.

Малко след старта на острия завой номер 3 технически проблем на КТМ мотора на Пол Еспергаро пък провали състезанието на Кал Кръчлоу, който за да избегне спрялата машина, падна в чакъла със своята сателитна Honda. Инцидент в началото претърпя и сателитният пилот на КТМ Хафиз Сиахрин, който бе отведен в медицинския център на трасето.

В 4-ата обиколка Маркес изпревари Ринс и Милър и излезе трети преди Куартараро и Дови да успеят да се откъснат напред. В началото на шестата обиколка Дови мина пред Фабио и поведе, като до края на завъртането Маркес също изпревари французина и се долепи опасно близо до Довициозо.

В деветата обиколка Маркес все пак намери начин и мина пред Дови на третия завой, а малко по-назад в същия момент Милър падна с мотора си и приключи рано австрийския кръг. От инцидента му се възползва Доктора, който зае четвърта позиция. Дови се опита да отговори на изпреварването, но не успя и реши да не поема излишни рискове на този етап от състезанието.

И докато Маркес и Дови продължиха да карат почти гума до гума, Куартараро и Роси се отдалечиха със своите Yamaha-и назад. Винялес напредна до пето място, следван от Ринс и Баная.

След като бе преполовена състезателната дистанция Маркес и Дови се движеха на под 0.1 сек един от друг. В 20-ата обиколка Дови изпревари Маркес в първия завой, а след още шест обиколки на шестия завой Маркес си върна позицията. Тогава Дови се опита с ход от вътрешната страна на пистата на осмия завой да излезе отново начело, но не успя.

Последната обиколка започна с разлика между Маркес и Дови в размер на 0.023 сек. Маркес водеше, но Дови го изпревари на първия завой. Маркес отново се пребори за първото място, но в последния завой водачеството му бе отнето и Довициозо триумфира за втори път на "Ред Бул Ринг".

Куартараро финишира трети, следван от Роси и Винялес. Шести завърши Алекс Ринс, а седмото и осмото място бяха най-добрите резултати за сезона на дебютантите Франческо Баная и Мигел Оливейра.

Дови намали изоставането си от Маркес в генералното класиране на MotoGP, но то отново не е никак малко - 58 точки. Испанецът с Honda пък все още нито веднъж не е финиширал извън топ 3 за сезона.