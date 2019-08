Тенис Надал и Медведев ще играят за титлата в Монреал 11 август 2019 | 10:18 - Обновена 0



ATP Montréal: Rafael Nadal profite du forfait de Gaël Monfils pour rejoindre Daniil Medvedev en finale https://t.co/dj8wom8xIR pic.twitter.com/NZoaUzaf60 — LesoirSports (@LesoirSports) August 11, 2019

Руснакът пък се наложи над своя сънародник Карен Хачанов с 6:1, 7:6(6). С победата си в руския сблъсък Медведев ще стане първа ракета на страната си в понеделник.



"Играх прекрасно, но имаше два момента в мача, които щяха да направят победата ми по-лесна. Все пак бях уверен, но не трябваше да допускам някои от грешките. С тях просто оставих Хачанов да се върне в мача", заяви Медведев.

Daniil #Medvedev raggiunge la sua prima finale in un #Masters1000: battuto il connazionale Karen Khachanov 6-1, 7-6. Il russo, già finalista la scorsa settimana a Washington, dovrà affrontare Rafa #Nadal, alla sua 51ma finale in un Masters 1000! #RC19 pic.twitter.com/FyM5C2Mkze — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) August 11, 2019

Руснакът беше бесен от това, че загуби преднина от един пробив на два пъти във втория сет, включително при 5:4 и сервис-гейм за мача. Той не беше особено доволен и поредните загубени точки в тайбрека, след които трябваше да догонва от 2:4, но Медведев изравни за 4:4 и след още две равенства успя да спечели последните две разигравания.



