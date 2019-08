В невероятна касапница съдиите подариха победата на Висенте Люке срещу Майк Пери

Висенте Люке (Браз) и Майк Пери (САЩ) сътвориха един от най-зрелищните ММА мачове за годината. Двамата биткаджии от полусредна категория откраднаха шоуто на голямата галавечер на UFC в Монтевидео, Уругвай. Трите рунда преминаха при непрекъснати размени. Бразилецът инкасираше повече удари през трите рунда, но за сметка на това разкървави брутално своя съперник. Носът на американеца беше жестоко счупен. Той имаше и две аркади. В края на мача кръвта от лицето на Майк Пери започна да тече като чешма, след като Люке затегна жестока гилотина. Образувалата се локва едва беше почистена за основния мач между Валентина Шевченко и Лиз Кармуш.

