Под бурни освирквания Шевченко не остави никакви шансове на Лиз Кармуш

Валентина Шевченко – Куршума (Кир) защити за втори път на титлата UFC в категория муха под бурните освирквания на феновете в Монтевидео, Уругвай. Тя доминираше през всичките пет рунда срещу претендентката Лиз Кармуш (САЩ). Тримата съдии дадоха 50:45 в своите карти за киргизтанката. Недоволството на привържениците беше заради пасивната игра през първите три рунда. Кармуш беше изключително предпазлива и бягаше през цялото време. Швеченко също не рискуваше. Тя успя да покаже своята класа и в стойка и на земя.

Hold my belt... @BulletValentina celebrates after retaining her flyweight title at #UFCUruguay pic.twitter.com/wgA5k8YR8A