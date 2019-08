Анди Руис може да се откаже от реванш с Джошуа

Анди Руис може да се откаже от реванш с Антъни Джошуа. Преди 24 часа беше официално потвърдено, че вторият мач за световните титли в тежка категория ще се състои на 7 декември в Саудитска Арабия. Няколко американски журналисти разкриха как мексиканецът не е доволен от полагащия се хонорар. Според няколко източника сумата, която двамата боксьори ще си разделят варира между 40 и 100 млн. долара. Недоволството на Руис идва от сравнително скромния за него дял от 9 млн. долара.

BREAKING: Anthony Joshua and Andy Ruiz Jr's rematch will take place in Saudi Arabia, live on Sky Sports Box Office on Saturday December 7. #AJRuiz2