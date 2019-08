Гигс: В Юнайтед трябва да посритват Погба, така правихме с Кристиано

Легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс има решение на проблема със звездата на тима Пол Погба , който това лято заяви, че е готов за ново предизвикателство.

“Да го ритат в тренировките. Това обаче вече не се случва. Не казвам да риташ всекиго, но точно така Кристиано Роналдо стана по-добър. Пол Скоулс го риташе, ако той докосваше топката прекалено много. И изведнъж осъзна, че не може да продължи с дриблирането, иначе ще бъде сритан.

