Де Йонг не иска Ван де Беек в Реал Мадрид

Новото попълнение на Барселона Френки де Йонг не иска бившия му съотборник в Аякс Дони ван де Беек да се премине в големия враг Реал Мадрид . Въпреки това, 22-годишният халф е уверен, че сънародникът му заслужава подобен трансфер.

“Бих предпочел да продължи в Аякс, не би ми харесало да го имам за съперник. Освен това така Аякс ще е по-силен. Но, разбира се, когато всичко това приключи, ако отиде в Реал, ще съм много щастлив за него. Мисля, че го заслужава, той е голям играч. Ще отида да го видя в Испания.

