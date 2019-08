Рекордната покупка и голмайсторът на Тотнъм измъкнаха "шпорите" от трудна ситуация

Тотнъм постигна трудна победа с 3:1 над новака Астън Вила в интересен двубой от първия кръг на Премиър лийг. "Шпорите" не започнаха добре на собствения си стадион и в деветата минута вече изоставаха в резултата след гол на Джон Макгин. До почивката домакините така и не успяха да се съвземат. През второто полувреме обаче, особено след влизането в игра на Кристиан Ериксен , Тотнъм наложи много голям натиск и заслужено обърна резултата в своя полза. Рекордната покупка Танги Ндомбеле (73') изравни, а Хари Кейн (86', 90') не само направи пълен обрат, но записа и втори гол на сметката си.

Ндомбеле започна като титуляр, но привлечените в последния ден на трансферния прозорец Джовани Ло Селсо Райън Сесеньон , който е и контузен, не попаднаха в групата. Сон и Фойт изтърпяха наказания от миналия сезон, а Кристиан Ериксен, който цяло лято бе спряган с трансфер, остана на пейката за началото. Кайл Уокър-Питърс стартира отдясно на отбраната. Деле Али пропусна двубоя заради контузия.

Още в 25-ата секунда Моура шутира над вратата. Няколко минути след това бразилецът отново имаше шанс, след като получи от Роуз в наказателното поле и стреля с глава в близост до точката за изпълнение на дузпа. В удара му обаче нямаше сила и Хийтън спаси без проблем.



В деветата минута Вила шокиращо поведе в резултата. Дълго подаване на Мингс стигна до Макгин, който елиминира Роуз и стреля покрай Лорис, за да даде преднина на бирмингамци.

След попадението Астън Вила започна да се защитава по-уверено и се опитваше да контраатакува опасно. В 21-вата минута Макгин разкъса отбраната на Тотнъм с хубаво подаване към Трезеге, който първо премина през Санчес, който след това обаче се хвърли и блокира удара му. Десетина минути след това Вила организира нова добра контра. Грийлиш изнесе бързо след корнер на Тотнъм, продължи към Трезеге, който обаче не успя да вкара сила в удара си и Лорис спаси с лекота.

Тотнъм се опитваше да притиска своя съперник, но без да успява да създава чисти положения.

В 45-ата минута Хари Кейн за първи път получи добра възможност, след като засече с глава меко центриране на Ндомбеле, който прехвърли с него отбраната, но топката профуча над гредата. Секунди след това Ламела изведе отново Кейн, но този път ударът на английския национал премина встрани от вратата. Тук бе вдигнат и флагът за засада, макар че повторенията на доказаха, че има такава.

Пет минути след подновяването на играта Сисоко остана сам на далечната греда, но стреля изключително неточно, пропускайки много добра възможност.

В 64-тата минута в игра се появи Кристиан Ерискен, който замени Хари Уинкс

Малко след това Том Хийтън излезе извън наказателното си поле, за да пресече с глава едно дълго подаване към Кейн. Топката обаче отиде право в Ламела, който веднага стреля към опразнената врата. Тайрън Мингс , който направи много силен мач, обаче покри вратаря си и спря топката.

В 73-ата минута Санчес засече отблизо много добро центриране на Ериксен. Том Хийтън обаче демонстрира страхотен рефлекс и спаси. Атаката продължи и топката стигна до Ндомбеле, който с истински снаряд я прати в далечния ъгъл. Тук Хийтън нямаше какво да направи - 1:1.

Пет минути след това Ериксен изпълни много добре пряк свободен удар, но Хийтън отново се намеси блестящо и изби.

Тотнъм се развихри в следващите минути.



В 80-ата минута удар на Алдервейрелд срещна ръката на Кодия. Крис Каванаг не даде нищо, но след няколко секунди играта бе спряна и ситуацията бе разгледана от ВАР. Дузпа обаче така и не бе отсъдена.

Натискът на Тотнъм даде резултат в 86-ата минута. Грийлиш позволи топката да му бъде отнета пред наказателното поле от Ламела. Аржентинецът отправи изстрел, топката рикошира в двама играчи и попадна в Хари Кейн, който нямаше как да пропусне от такава ситуация - 2:1.