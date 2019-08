Ковач: Можете да сте сигурни, че ще привлечем още играчи

Наставникът на Байерн Мюнхен Нико Ковач е уверен, че до края на трансферния прозорец клубът ще купи още нови играчи. През последните седмици няколко от играчите на баварците изразиха желание тимът да бъде подсилен допълнително.

“Нашите ръководители са заети и работят по това. Можете да сте сигурни, че ще привлечем играчи до 2 септември. Дали е проблем купуването на футболисти в края на трансферния прозорец? Желателно е всички играчи да са налице възможно най-рано, но сега това не е лесно. Всеки клуб е въвлечен в движението на пазара. Не виждам обаче проблем да ги интегрираме бързо. Когато решим да привлечем някого, решението трябва да е всеобщо. Играчите, с които подписваме, трябва да бъдат одобрени от всички. Същото ще бъде приложено и за бъдещите ни трансфери”, заяви Ковач на пресконференцията си преди мача с Енерги Котбус за Купата на Германия.

