Маркес надмина Мик Дуън с 59-и полпозишън в MotoGP и рекорд на "Ред Бул Ринг"

Пилотът на Honda Марк Маркес спечели категоричен полпозишън в квалификацията за неделната Гран При на Австрия в MotoGP, счупвайки два рекорда. Маркес завоюва 59-и полпозишън в кралския клас на мотоциклетизма и така изпревари легендарния пилот Мик Дуън по брой първи стартови позиции. Защитаващият титлата си от 2018-а направи това като постави нова най-бърза обиколка на "Ред Бул Ринг" - 1:23.027 мин, чийто рекорд преди това държеше Андреа Яноне от 2016-а. A front row start for @AndreaDovizioso!



After overhauling @marcmarquez93 on race day the last two years, can Ducati do it again tomorrow?#AustrianGP pic.twitter.com/ZxjFDbIK1g — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2019 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес започна нетрадиционно квалификацията с медиум задна гума и оглави подредбата, докато по средата на сесията Маркес не подобри постижението му. Винялес сложи мека задна гума по-късно и се доближи опасно до Маркес, но пилотът на Honda направи още едно подобрение и в крайна сметка си спечели първа стартова позиция. @marcmarquez93 throws down the gauntlet!@mvkoficial12 had set a blistering time but the world champion responds! #AustrianGP pic.twitter.com/bddvjCPx4f — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2019 Времето на Винялес бе подобрено и от сателитния пилот на Yamaha Фабио Куартараро, както и от пилота на Ducati Андреа Довициозо. Италианецът си спечели третото стартово място с преднина от само 0.008 сек спрямо Винялес. От пето и шесто място на "Ред Бул Ринг" в неделя ще потеглят Франческо Баная със сателитен Ducati и Такааки Накагами със сателитна Honda, като и за двамата това е най-добрият им квалификационен резултат в кралския клас. От третата стартова редица ще тръгнат Алекс Ринс със Suzuki, Джак Милър със сателитен Ducati и Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Подобно на Винялес, Валентино Роси първо излезе на пистата с медиум задна гума и дори след смяната не успя да напредне особено, което го остави с едва 10-ото място. Зад него пък ще дебнат Пол Еспергаро с КТМ и Данило Петручи с Ducati, който претърпя падане в квалификацията на завой номер 4. @Petrux9's session ends early with a crash!



The Italian is up on his feet but won't improve on 12th #AustrianGP pic.twitter.com/6gDmW5ye5g — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2019

