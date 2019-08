Григор тренира с Федерер в Синсинати, ще играе на двойки с Фонини

Григор Димитров проведе тренировка с носителя на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер в Синсинати, където двамата ще участват на турнира от категория "Мастърс" Western & Southern Open. Димитров ще търси втората си победа в летния сезон на хард след ранните отпадания в Атланта, Лос Кабос и Монреал, докато Федерер се завръща на корта след драматичното поражение от Новак Джокович на финала на “Уимбълдън”.

Roger Federer hitting with Grigor Dimitrov at the #CincyTennis. @TennisNewsTPN pic.twitter.com/h9dwHnK8IE