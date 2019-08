Европейски футбол Андерлехт остана без победа и след третия кръг 10 август 2019 | 14:46 0



Компани напусна "гражданите" и се завърна в родината си след края на миналия сезон. Тази седмица той имаше възможност да тренира и Ромелу Лукаку преди нападателят да премине в Интер.



BACK-TO-BACK CLEAN SHEETS | Vincent Kompany’s Anderlecht drew 0-0 at home to Mechelen on Friday, bringing an end to the visitor’s 100% start to the new campaign.



Kompany, 33, played the full game and helped his side keep a clean sheet for the second league game in a row. pic.twitter.com/aSvlAn5Hha — Pitching It Black (@PitchingItBlack) August 10, 2019 Андерлехт не успя да стигне до победа и в третия кръг на белгийското първенство, след като завърши 0:0 в домакинството си на Мехелен. Така играещият треньор на тима Венсан Компани все още чака първи успех като наставник. Бившият капитан на Манчестър Сити отново игра 90 минути, а отборът му записва второ поредно нулево равенство и има две точки от началото на сезона.Компани напусна "гражданите" и се завърна в родината си след края на миналия сезон. Тази седмица той имаше възможност да тренира и Ромелу Лукаку преди нападателят да премине в Интер. 3 кръг, петък 9 август Про Лига Андерлехт 0:0 краен резулат Мехелен титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Lotto Park

Съдия: 30 4 54 17 23 34 51 50 14 24 40 15 12 3 22 23 5 8 16 40 10 11 4-1-4-1 4-4-2 Титуляри Hendrik van Crombrugge 30 15 Yannick Thoelen Killian Sardella 54 2 Jules Van Cleemput Венсан Компани 4 23 Тиболт Пейре Филип Сандлер 34 5 Arjan Swinkels Sieben Dewaele 50 3 Лукас Бижкер Петер Зули 23 8 Онур Кая Jeremy Doku 49 16 Роб Шоофс Самир Насри 14 22 Alexander Corryn Michel Vlap 10 11 Никола Сторм Francis Amuzu 40 31 Dante Vanzier Pieter Gerkens 8 9 William Togui Резерви Luka Adzic 17 40 Aster Vranckx Yari Verschaeren 51 12 Sofiane Bouzian Исаак Телин 24 10 Игор Де Камарго 85' Sofiane Bouzian жълт картон Michel Vlap излиза 82' Yari Verschaeren влиза 77' Никола Сторм жълт картон Pieter Gerkens излиза 60' Исаак Телин влиза Jeremy Doku излиза Luka Adzic влиза 57' William Togui излиза Игор Де Камарго влиза 45' Yannick Thoelen червен картон Dante Vanzier излиза Sofiane Bouzian влиза 38' Jules Van Cleemput излиза Aster Vranckx влиза Про Лига М П Р З Г точки 1 Мехелен 3 2 1 0 5:1 (4) 7 2 Брюж 2 2 0 0 9:1 (8) 6 3 Антверп 2 2 0 0 8:2 (6) 6 4 Стандард (Лиеж) 2 2 0 0 6:0 (6) 6 5 Остенде 2 2 0 0 5:2 (3) 6 6 Гент 2 1 1 0 7:2 (5) 4 7 Мускрон 2 1 1 0 1:0 (1) 4 8 Генк 2 1 0 1 3:4 (-1) 3 9 Шарлероа 2 0 2 0 2:2 (0) 2 10 Андерлехт 3 0 2 1 1:2 (-1) 2 11 Кортрайк 2 0 1 1 2:3 (-1) 1 12 Серкъл Брюж 2 0 0 2 1:5 (-4) 0 13 Ваасланд-Беверен 2 0 0 2 2:7 (-5) 0 14 Зюлте Варегем 2 0 0 2 0:6 (-6) 0 15 Сент Трюйден 2 0 0 2 0:7 (-7) 0 16 Ойпен 2 0 0 2 2:10 (-8) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

