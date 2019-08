Моторни спортове Маркес отново най-бърз на "Ред Бул Ринг" 10 август 2019 | 12:37 - Обновена 0



Пилотът на Honda Марк Маркес доминира в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австрия, водейки пилота на Yamaha Маверик Винялес с приблизително три десети. Маркес подобри петъчното си постижение на "Ред Бул Ринг" скоро след началото на тренировката, докато Валентино Роси окупира втората позиция за по-голямата част от сесията. @marcmarquez93 leads the way into qualifying!



The world champion edges out @mvkoficial12 and the two factory Ducatis to top FP3! #AustrianGP pic.twitter.com/42pMfRpJ7S — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2019 В последните минути обиколките започнаха да стават все по-бързи, като и Андреа Довициозо с Ducati, и Фабио Куартараро със сателитната Yamaha напреднаха. Винялес обаче излезе на първо място, но отговорът на Маркес дойде скоро. Испанецът с Honda сложи нова мека задна гума и затвърди първото си място. Винялес остана втори, следван от Дови и неговия съотборник Данило Петручи. Inch perfect through the final sector from @marcmarquez93!



The world champion is on magical form at the moment! #AustrianGP pic.twitter.com/z8ewQv7Ez2 — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2019 Топ 6 допълниха Куартараро и Роси, а Джак Милър със сателитен Ducati зае седма позиция. Такааки Накагами си гарантира осмо място, следван от единствения пилот на Suzuki този уикенд Алекс Ринс. Последното директно място за Q2 си гарантира мотоциклетистът с КТМ Пол Еспергаро, който записа най-добрата си обиколка, следвайки Милър и Маркес. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу бе единствен сред големите имена в кралския клас, който не успя да премине направо в Q2, тъй като остана 11-и в третата тренировка. Единствено заместникът на Хорхе Лоренсо в Honda Шефан Брадъл не успя да подобри петъчното си време.

