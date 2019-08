Тенис Серина Уилямс взе реванш от Осака 10 август 2019 | 08:05 - Обновена 0



What a night for Serena Williams, who played her best match of the year to score her record-breaking 33rd win in Canada.



В полуфиналите Серина ще се изправи срещу квалификантката от Чехия Мари Бузкова. Тя изненадващо намери място сред полуфиналистките, след като румънката Симона Халеп се отказа след първия сет, загубен с 4:6. Халеп допусна изоставане с 0:4, стигна до равенство, но загуби сета, след което се отттегли заради болки в левия крак.



В другия полуфинал съпернички са София Кенин (САЩ) и Бианка Андрееску (Канада). Кенин надви украинката Елина Свитолина със 7:6 (2(, 6:4, а Андрееску прекърши с 6:0, 2:6, 6:4 чехкинята Каролина Плишкова. Бившата номер 1 в света Серина Уилямс взе реванш от сънародниката си Наоми Осака за загубения финал на US Open през 2018 година. Двете се срещнаха за първи път от този изпълнен със скандали сблъсък за титлата в четвъртфиналите на турнира в Торонто. Победата с 6:3, 6:4 грабна Уилямс, която наниза 12 аса срещу нито един на съперничката й.

