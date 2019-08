Клоп: Контузията на Алисон е лоша новина, но и Адриан е добър вратар

"Травмата на Алисон определено е нещо лошо. Той почувства болка, като в първия момент помисли, че нещо го е ударило. Ще намерим решение и ще продължим напред. Адриан е много добър вратар също. Запазва спокойствие при позиционни атаки и добре отбива удари. Затова и го привлякохме", коментира Клоп.

Alisson played every single minute of all 38 games in the 2018-19 Premier League last season.



He’s was forced off after just 38 minutes in 2019-20. pic.twitter.com/UNS8zAkeUH