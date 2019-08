Официално: Руис срещу Джошуа на 7 декември в Саудитска Арабия

Американският боксьор от мексикански произход Анди Руис-младши ще защитава световните си титли във версии IBF, WBA и WBO в реванша срещу британеца Антъни Джошуа на 7 декември, съобщи Скай Спортс.

Двубоят между двамата ще се състои в Саудитска Арабия. Джошуа беше непобеден на професионалния ринг до 1 юни тази година, когато сензационно загуби с нокаут от Руис в двубой, който се игра в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.

@AnthonyfJoshua and @Andy_destroyer1's rematch will take place in Saudi Arabia on December 7th LIVE on Sky Sports Box Office! #AJRuiz2