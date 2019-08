Първата крачка е направена! България се справи с Египет във Варна (видео + галерия)

Волейболистите на България и Египет излязоха в зала “Конгресна” на ДКС във Варна в първата си среща от олимпийската квалификация.

Egypt & Bulgaria have started their match in Varna and #19 Tsvetan Sokolov seems on fire!

Блокада на Виктор Йосифов и 9:4 за България. Силната игра на възпитаниците на Силвано Пранди продължи. Националите дръпнаха с 6 точки при 13:7 и това накара Гидо Вермюлен да вземе прекъсване за Египет. Светослав Гоцев изпълни техничен флот серис, а Виктор Йосифов направи единична блокада за 16:9 при второто техническо прекъсване.

The Egyptians try to rebound against the hosts in Varna.

Easy! The hosts grabbed the 1st set 25-11 against Egypt, with the serve having a crucial role.



Watch vs live here