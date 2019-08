Багата тренира в елитна компания (снимка)

View this post on Instagram

UFC 244: O duelo entre os pesos-pesados Derrick Lewis e Blagoy Ivanov está confirmado para o card do UFC 244, que acontece no dia 02 de novembro, em Nova Iorque. A informação foi reportada primeiramente por Brett Okamoto, e posteriormente confirmada pelo UFC. #MMA #UFC #UFC244 #UFCPPV #UFCMSG #UFCNY #DerrickLewis #BlagoyIvanov

