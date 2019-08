Италия Де Лаурентис: Ако Магуайър струва 85 милиона, цената на Кулибали е 250 милиона 09 август 2019 | 18:42 - Обновена 0



"Червените дяволи" бяха свързвани и с бранителя на Наполи



De Laurentiis: “If Man Utd paid €93M for Harry Maguire, then Koulibaly is worth €250M”. pic.twitter.com/QPbyAa1PdF — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) August 8, 2019

"Ако Магуайър струва 85 милиона, цената на Кулибали е 250 милиона заяви Де Лаурентис. - Проблемът с тези цени идва от Англия. Там печелеят повече пари, отколкото във Франция, Испания, Италия и Германия. Ако един клуб има приходи от 800 милиона, за него не е проблем да даде 80-90 милиона за един играч. Няма реална и честна битка между Англия и другите страни." Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис заяви, че реалната цена на Хари Магуайър е 25 милиона евро. Преди няколко дни Манчестър Юнайтед направи английския национал най-скъпият защитник в историята, след като даде на Лестър 85 милиона паунда за него."Червените дяволи" бяха свързвани и с бранителя на Наполи Калиду Кулибали , а шефът на италианския клуб разкри, че е отказал оферта от 105 милиона евро през януари, но пожела да назове от къде е пристигнало предложението. Де Лаурентис разкри, че в договора на защитника има клауза за разтрогване, ако някой извади 150 милиона.

