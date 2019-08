Бразилия срази бързо Пуерто Рико във Варна (видео + галерия)

@@@



Олимпийските шампиони поведоха бързо с 5:1 в началото на втория гейм.



В началото на третата част играта бе равностойна, но след три изравнявания пуерториканците успяха да поведат с 2 точки при 5:3. Бразилия изравни при 6:6, последва още едно изравняване, а при първото техническо прекъсване резултатът бе 8:7 за домакините в днешния мач. След прекъсването резултатът бе изравняван на два пъти, след което Бразилия поведе с 11:9, но допусна гостите да изравнят при 11:11. След още едно равенства с 2 точки напред излезе тимът на Пуерто Рико - 14:12. При второто техническо прекъсване резултатът бе 16:14 за гостите. След прекъсването бразилците успяха да отбележат три поредни точки и не само изравниха, но и поведоха в резултата. След още едно равенства домакините отбелязаха 5 поредни точки и поведоха с 22:17. До края на гейма Бразилия не срещна затруднения и с блокада на Маурисио Соуса го спечели с 25:19 и съответно мача с 3:0.

Brazil starts their #FIVBOQT weekend with a 3-0 (25-23, 25-19, 25-19) win over Puerto Rico in Varna !



Утре Бразилия играе от 17.00 часа с Египет, а тимът на Пуерто Рико среща България от 20.30 часа.

По-късно днес от 20.30 часа е втората среща от програмата между отборите на България и Египет.

Старши треньор: ОСВАЛД АНТОНЕТИ.



Рикардо Лукарели направи 7:2. Страхотна комбинация Бруно Резунде - Рикардо Лукарели и 8:3 за Бразилия при първото техническо прекъсване. Атака на Маурисо Боржеш и 10:4. Уникално изпълнение в атака на Уолъс Де Соуза - нападение от зона 2 по правата във втория метър и резултатът стана 12:5. Бразилия поведе с 18:11. Пабло Гусман успя да намали до 17:22. Атака в центъра на Маурицо Соуза изведе “Селесао” зо геймбол при 24:19. Успехът за Бразилия във втората част дойде при 25:19.Бруно Резенде 1, Уолъс Де Соуза 11, Маурисио Боржеш 4, Рикардо Лукарели 12, Флавио Жуалберто 5, Исак Сантос 8 - Талес Хос-либеро (Фернандо Крелинг, Маурицио Де Соуза 1, Алан Соуза 2, Дъглас Соуза 3)Хонатан Родригес 5, Морис Торес 7, Пабло Гусман 10, Педро Ниевес 3, Артуро Иглесиас, Секиел Санчес 3 - Денис Дел Вале-либеро (Пелегрин Варгас 3, Джеси Колон, Габриел Гарсия, Арнел Кабрера Ривера-либеро, Браян Негрон)