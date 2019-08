Моторни спортове Маркес пред Винялес с 0.066 сек във втората MotoGP тренировка в Австрия 09 август 2019 | 16:36 - Обновена 0



Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес бе най-бърз във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на шампионата в Австрия. На пистата "Ред Бул Ринг" Маркес записа обиколка с 0.066 сек по-бърза от тази на Винялес благодарение на свежи софт гуми. @marcmarquez93 strikes back in FP2!



The world champion tops the timesheets overall as @AndreaDovizioso crashes on a late time attack! #AustrianGP pic.twitter.com/xtPyCiWnL0 — MotoGP™ (@MotoGP) August 9, 2019 Маркес бе на първа позиция за по-голямата част от сесията, като десет минути преди финала й никой пилот не можеше да го доближи на повече от четири десети. Тогава Такааки Накагами със сателитна Honda напредна, а по-късно Винялес стана вторият състезател с време под минута и 24 секунди. Накагами и дебютантът в кралския клас този сезон с Yamaha Фабио Куартараро допълниха топ 4, докато Джак Милър на пето място бе най-бърз с Ducati. Мигел Оливейра с КТМ остана шести, следван от Данило Петручи със заводски Ducati. Неговият съотборник Андреа Довициозо не успя да завърши петъка на първа позиция след силната си първа тренировка и след леко падане на третия завой остана девети. A rare crash for @AndreaDovizioso!



The Ducati rider won't be topping the timesheets this afternoon! #AustrianGP pic.twitter.com/4h3x0x4g0k — MotoGP™ (@MotoGP) August 9, 2019 Между него и Петручи се нареди Кал Кръчлоу със сателитна Honda, а ветеранът Валентино Роси не намери място в топ 10 и остана 11-и, което означава, че утре му предстои важна трета тренировка. Зад Доктора тренировката завърши Алекс Ринс със Suzuki.

