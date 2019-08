Моторни спортове Макларън се завръщат в Индикар за постоянно 09 август 2019 | 16:04 - Обновена 0



Макларън се завръщат в американските автомобилни серии Индикар за постоянно от 2020 година нататък, като бившият шампион от Индикар Жил де Феран ще води програмата им. Отборът ще има два автомобила, задвижвани с Chevrolet, и ще разчитат на партньорство на Arrow Schmidt Peterson Motorsports. За последно Макларън имаха цял сезон в Индикар през 1979 година, а през 2017-а се завърнаха единствено за най-бляскавия кръг - Индианаполис 500 заедно с двукратния Ф1 шампион Фернандо Алонсо. Тогава испанецът водеше в състезанието в продължение на 27 обиколки, но повреда в двигателя му Honda не му позволи изобщо да финишира. През 2019-а Алонсо обаче изобщо не успя да се квалифицира и така остана един от тримата пилоти, изключени от квалификацията. Under the new partnership, the team will be renamed Arrow McLaren Racing SP and will field two Chevrolet-powered cars in the 2020 @IndyCar Series.



Read more from McLaren Racing CEO Zak Brown https://t.co/RvG5b1XAi7 pic.twitter.com/ejSZtWkzuM — McLaren Indy (@McLarenIndy) August 9, 2019 Най-успешните години на Макларън в Индикар са през 70-те, когато на три пъти победителите в Инди 500 бяха с Макларън. При излизането си от шампионата през 1979-а Макларън бяха събрали 28 победи. McLaren is returning to full-time IndyCar competition next season for the first time since 1979.https://t.co/6DSDTgoi5j — Sportsnet (@Sportsnet) August 9, 2019 Двамата пилоти за отбора ще бъдат обявени в следващите месеци. Очаква се един от тях да бъде Джеймс Хинчклиф, който е пилот на Arrow Schmidt Peterson Motorsports от пет години. Фернандо Алонсо не е сред фаворитите за място в тима, тъй като по думите на шефа на Макларън Зак Браун той не проявява интерес към пълна кампания в Индикар. Кандидати за втория автомобил са бившият Ф1 шампион Фелипе Насър и пилотът от Формула 2 Николас Латифи, чийто баща е инвеститор в Макларън, а пък самият пилот има тест роля в Уилямс.

