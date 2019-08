Солскяер е доволен от новите попълнения и затварянето на трансферния прозорец

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер коментира изминалия трансферен прозорец за тима. Той изрази задоволство от затварянето му във Висшата лига, както и от трите нови попълнения - Даниел Джеймс, Аарън-Уан Бисака “Знаете ли какво? Когато затвори трансферният прозорец, настава страхотно усещане на облекечение, защото вече всичко е приключило. Сега вече знаем, че гледаме напред и съм щастлив от тримата играчи, с които подписахме. Недоволството на феновете за липсата на късни попълнения? Не такова е чувството вътре в клуба. Усещането на феновете, с които съм се срещал, е, че те са развълнувани от трансферите, които направихме. Винаги ще има привърженици, които искат да купим още играчи, но тук това е нормално. Новите ни попълнения обаче вече са тук, като им показахме, че имаме вяра в тях.

Разбира се, че искаме да сложим край на недоволството на феновете ни. Единственият начин, по който ще разсеем всякакви съмнения, е с добър футбол, показвайки отбора, който искаме да бъдем чрез желания от нас стил на игра. Когато виждат това намерение, феновете винаги подкрепят тима. Вътре в състава и клуба сме много уверени и не усещаме негативността, за която говорите.

