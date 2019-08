Тенис Шампион преди две години, а сега... 09 август 2019 | 12:25 - Обновена 1



Григор Димитров към момента е със статус на първа резерва за турнира Western & Southern Open в Синсинати. Най-добрият български тенисист пропуска квалификациите и ще трябва да изчака да види дали някой от попадналите в основната схема тенисисти ще се откаже, за да може хасковлията да влезе на неговото място.







Ситуацията е странна за Григор, който преди близо година и половина бе №3 в света, а през 2017 грабна титлата в Синсинати - единствения до момента “Мастърс” трофей в кариерата на българина. 28-годишният българин бе на ръба да не попадне в основната схема и на провеждащия се в момента “Мастърс” в Монреал, където първата ни ракета отпадна още на старта след поражение в два сета от швейцареца Стан Вавринка.





В момента обаче това е реалността за първата ни ракета и Григор ще трябва в най-близко бъдеще да сложи край на обезкуражаващо негативната си серия, ако иска да не му се налага да играе квалификации дори на по-малки турнири. След края на състезанието в Монреал Димитров ще бъде извън първите 70 на световната ранглиста.



Бившият финалист на US Open и "Уимбълдън" Кевин Андерсън обяви, че се отказва от участие в Синсинати заради проблеми с коляното и това увеличава шансовете на Григор да влезе в основната схема на големия турнир, който е генерална репетиция за много от играчите за Откритото първенство на САЩ. Hi everyone, I wanted to give you a bit of an update... pic.twitter.com/Zwt4pXeUwh — Kevin Anderson (@KAndersonATP) August 8, 2019 На мястото на южноафриканеца в основната схема влиза италианецът Лоренцо Сонего. Възстановяващият се от поредната тежка травма в кариерата си аржентинец Хуан Мартин Дел Потро също пропуска надпреварата в Синсинати, като неготово място заема австралиецът Джордан Томпсън. Полякът Хуберт Хуркаш също вече е извън списъка на чакащите, а следващият в листата е именно Димитров. Cincinnati update:

OUT: Anderson, SE spot

IN: Sonego, Hurkacz

IN: Sonego, Hurkacz

Next: Dimitrov — Entry List Updates (@EntryLists) August 8, 2019 Разбира се, има още една вратичка, която би могла да даде възможност на българина да играе в основната схема, без да е участвал в квалификациите. Както вече стана дума, Григор е бивш шампион на турнира (и то преди само две години), което би могло да накара организаторите да дадат "уайлд кард" в последния момент на единствения ни представител в мъжкия тенис елит.



